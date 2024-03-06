Песков назвал суверенным делом других стран развитие их отношений с ЕС

Решение какого-либо государства развивать отношения со странами — членами Европейского союза (ЕС) является его суверенным делом. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, слова которого передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что региональное содружество не является военной организацией. В первую очередь это объединение создавалось в экономических целях, пояснил представитель президента РФ.

«Поэтому развитие отношений со странами ЕС — это суверенное дело, безусловно. Это не представляет собой угрозу для нас», — сказал Песков, общаясь с журналистами на полях Всемирного фестиваля молодежи.

Таким образом пресс-секретарь Кремля ответил на просьбу корреспондентов прокомментировать недавнее высказывание министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Речь идет о ее словах, касающихся вступления стран Западных Балкан в ЕС.

4 марта глава немецкого внешнеполитического ведомства заявила, что из-за украинского конфликта региональное содружество не может позволить себе наличие «серых зон» в Европе. По ее мнению, ради укрепления безопасности в регионе странам Западных Балкан необходимо вступить в объединение.

Ранее в МИД РФ предложили пересмотреть пребывание послов государств — членов ЕС на территории страны.