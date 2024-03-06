Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков назвал суверенным делом других стран развитие их отношений с ЕС

Песков: развитие отношений других стран с ЕС не представляет угрозу для РФ

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Решение какого-либо государства развивать отношения со странами — членами Европейского союза (ЕС) является его суверенным делом. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, слова которого передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что региональное содружество не является военной организацией. В первую очередь это объединение создавалось в экономических целях, пояснил представитель президента РФ.

«Поэтому развитие отношений со странами ЕС — это суверенное дело, безусловно. Это не представляет собой угрозу для нас», — сказал Песков, общаясь с журналистами на полях Всемирного фестиваля молодежи.

Таким образом пресс-секретарь Кремля ответил на просьбу корреспондентов прокомментировать недавнее высказывание министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Речь идет о ее словах, касающихся вступления стран Западных Балкан в ЕС.

4 марта глава немецкого внешнеполитического ведомства заявила, что из-за украинского конфликта региональное содружество не может позволить себе наличие «серых зон» в Европе. По ее мнению, ради укрепления безопасности в регионе странам Западных Балкан необходимо вступить в объединение.

Ранее в МИД РФ предложили пересмотреть пребывание послов государств — членов ЕС на территории страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами