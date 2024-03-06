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Политолог объяснил, почему Украину не примут в Евросоюз

Политолог Латышев: Восточная Европа против вступления Украины в Евросоюз

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The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Даже если Европейский союз примет решение включить в свой состав Украину и начать ее восстанавливать, то это будет делаться за счет средств, предназначенных странам Восточной Европы, таким как Польша, Румыния, Словакия, Венгрия. Именно поэтому эти страны будут против того, чтобы их «беспокойный сосед» стал членом ЕС. Такое мнение высказал журналист-международник, политолог Сергей Латышев. Его слова приводит Tsargrad.tv.

Эксперт отметил, что это не вопрос морали, а скорее национальных интересов.

«Пока украинцы не осознают, что их будущее — в России, где живут их родные братья, которые не смогут отказать в помощи, все будет только хуже. Украину будут использовать и наживаться на ней и ее гражданах все, кому не лень, кроме русских», — подчеркнул Латышев.

Член Государственного совета Франции Арно Кларсфельд до этого заявил, что нынешней Украине не место в Евросоюзе. Он напомнил, что Киев возводит памятники Бандере и «сжигает» книги Пушкина, Достоевского и Толстого.

Ранее в Молдавии обозначили сроки вступления страны в ЕС.

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