В ГД внесли проект об освобождении контрактников от уголовной ответственности

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что Госдума рассмотрит проект механизма освобождения от уголовного наказания лиц, заключивших контракт с Минобороны в период СВО. Об этом сообщает ТАСС.

Он пояснил, что закон об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в СВО, принятый в 2023 году, дал контрактникам некоторые гарантии.

«Документ ... распространяется на правоотношения, возникшие до его вступления в силу. Практика показала, что механизм рабочий, предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК», — поделился Крашенинников.

Он добавил, что документ носит временный характер.

До этого член Совета Федерации Дмитрий Рогозин разработал законопроект, который в случае принятия позволит командирам российских добровольцев пользоваться полномочиями органов дознания.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.