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Посол заявил, что власти Германии игнорируют запросы России по «Северным потокам»

Посол в ФРГ Нечаев: Германия игнорирует запросы России по Северным потокам

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Global Look Press

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что власти ФРГ не отвечают на запросы Москвы по поводу предоставления информации о ходе расследования взрывов на «Северных потоках». Его слова приводит ТАСС.

«Наши неоднократные предложения о проведении транспарентного международного расследования игнорируются, на многочисленные запросы о предоставлении информации о ходе следствия ответов нет», — заявил Нечаев.

Он подчеркнул, что власти Германии молчат, ссылаясь на компетенции Генеральной прокуратуры и продолжающееся следствие. По его словам, сложно всерьез воспринимать подобные аргументы.

Комментируя решения Швеции и Дании прекратить расследования, Нечаев отметил, что такое развитие событий показательно и демонстрирует нежелание этих государств «иметь отношение к вынесению итогового вердикта».

До этого зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не собирается отказываться от идеи международного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» с созданием для этого соответствующей комиссии.

Он также пояснил, что Россия ранее уже выходила с инициативой о создании международной комиссии по расследованию случившегося, однако резолюция не получила необходимого числа голосов. Это обосновывалось необходимостью дождаться результатов национальных расследований, которые вели страны, через чьи воды проходил газопровод.

Ранее Небензя заявил, что Россия собирается поднять тему терактов на «Северных потоках» в ООН.

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