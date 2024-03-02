Небензя заявил, что Россия собирается поднять тему терактов на «Северных потоках» в ООН

Россия планирует поднять тему терактов на «Северных потоках» в Совете безопасности Организации Объединенных Наций в ближайшее время. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в эфире телеканала «Россия-24».

«Вы же видели заявления Швеции и Дании по этому поводу, которые прекратили расследование, сказав, что это, очевидно, была диверсия. Эту тему замылить не удастся. Мы планируем ее в ближайшее время поднять в Совете Безопасности. Сначала, возможно, в формате консультаций, а потом поговорим и в открытом формате», — сказал Небензя.

26 февраля Датская полиция остановила расследование взрывов на «Северных потоках».

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Дании прекратить расследование по «Северным потокам» подтверждает отсутствие желания искать заказчиков терактов на газопроводах.

Позже стало известно, что генеральная прокуратура Германии продолжает расследование подрывов «Северных потоков».

Завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что Дания отказалась от дальнейшего самостоятельного расследования подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», так как испугалась последствий.

Ранее в Совфеде высмеяли решение Дании закрыть следствие по «Северным потокам».