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Матвиенко заявила, что артистам не следует посещать Донбасс для покаяния

Матвиенко: Донбасс — не место покаяния для изменивших мнение деятелей культуры

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках пленарного заседания верхней палаты заявила, что Донбасс не может быть местом покаяния для российских деятелей культуры, которые изменили свое отношение к специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, на Донбасс нужно посылать с визитами тех, кто с первых дней поддерживает спецоперацию и бойцов, как скрипач Петр Лундстрем.

Те, кто осознал из деятелей культуры, что были не правы, пусть скажут публично, объяснят свою позицию, а Донбасс — не то место куда направлять их для так называемого «покаяния», — пояснила Матвиенко.

Она также указала на настроения жителей Донбасса, которые не верят в искренность подобных визитов.

До этого руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин говорил, что певец Филипп Киркоров не сможет очистить репутацию поездками в ДНР и ЛНР.

Ранее Охлобыстин возмутился поездками участников «голой» вечеринки в Донбасс.

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