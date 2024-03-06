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Стало известно о позиции жителей ФРГ по вопросу передачи Taurus Киеву

YouGov: около 60% опрошенных немцев выступают против передачи Taurus Украине

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AP

Почти 60% жителей Германии выступают против поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus, при этом более половины из сторонников такого подхода в целом считают стратегию военной помощи Украине неправильной. Об этом свидетельствуют данные опроса компании YouGov, проведенного по заказу агентства DPA.

Согласно результатам исследования, 58% немцев выступают против соответствующих шагов со стороны немецкого правительства. При этом 28% респондентов считают, что передача ракет Taurus Украине является хорошей идеей. 14% опрошенных затрудняются ответить на вопрос о ракетах для Киева.

Исследование проводилось в период с 1 по 5 марта. В нем приняли участие 2169 взрослых немцев. Данные о погрешностях опроса не приводятся.

До этого сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц не планирует поставлять дальнобойные ракеты Taurus Украине, так как боится ответа Кремля в случае удара по Москве.

Ранее Британия призвала Германию передать Киеву Taurus.

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