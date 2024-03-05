Британия призывает Германию передать Киеву Taurus

Великобритания призывает Германию передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на утечку разговора офицеров бундесвера. Об этом сообщает газета Guardian, ссылаясь на представителя британских властей.

Представитель британского правительства заявил, что Великобритания первой передала дальнобойные высокоточные ракеты Украине и призывает своих союзников сделать то же самое.

По данным источников из британского министерства обороны, утечку информации считают недопустимой, но не критичной. Газета отмечает, что власти Великобритании признали наличие «немногочисленного» британского персонала на Украине еще на прошлой неделе, но не раскрыли их задачи.

В понедельник агентство Bloomberg сообщало, что представитель премьер-министра Великобритании назвал утечку разговора офицеров бундесвера серьезной проблемой и отметил, что расследование инцидента лежит в компетенции Германии.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что большая часть информации из опубликованного разговора была доступна общественности, хотя часть информации не предназначалась для широкого круга лиц. Он отметил, что разговор немецких офицеров был о «различных сценариях» событий, а не о планах. Писториус также назвал публикацию частью информационной войны со стороны Москвы и не исключил возможности возбуждения уголовного дела по поводу утечки разговора военных.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.