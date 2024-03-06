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В ЕС объяснили отказ своих послов в Москве от встречи с Лавровым

Стано объяснил общей внешней политикой ЕС отказ послов от встречи с Лавровым

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано прокомментировал отказ послов стран Европейского союза в Москве прийти на встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, эта стандартная практика, когда посольства союза согласовывают между собой плановую работу и сотрудничество с властями принимающей страны. Дипломат напомнил, что ЕС продвигает и реализует общую внешнюю политику.

Также стандартной практикой Стано назвал то, что посольства ЕС находятся в постоянном контакте со своими штаб-квартирами на родине по вопросам задач и работы в принимающей стране.

В начале этой недели послы стран Европейского союза отказались прийти на встречу с Лавровым для разъяснений перед выборами российского президента. Министр отмечал, что у России есть информация о подготовке посольствами стран ЕС в Москве механизмов поддержки несистемной оппозиции.

Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные послы занимаются вмешательством во внутренние дела России и организуют «перфомансы» для этого.

Ранее Захарова призвала посла США в России прекратить врать.

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