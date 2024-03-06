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Трамп побеждает на праймериз в четырех штатах

Трамп побеждает на праймериз в Алабаме, Колорадо, Массачусетсе и Техасе

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Mike Segar/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп одерживает победу на внутрипартийных выборах (праймериз) в штатах Алабама и Массачусетс. Это следует из прогнозов ведущих американских СМИ, в том числе агентства Associated Press, газеты New York Times (NYW) и телеканала NBC.

По данным Associated Press, в Алабаме бывший глава Белого дома по итогам подсчета первых голосов набирает 85,6%, а в штате Массачусетс — 61,7%. В этих двух штатах агентство предрекает политику победу.

Cогласно прогнозу NYT, Трамп одерживает победу на праймериз в штате Колорадо, власти которого пытались отстранить его от участия.

По информации NBC, бывший американский лидер также побеждает на праймериз в Техасе. Там он смог заручиться поддержкой 161 делегата, что является его наиболее значимой победой на фоне остальных штатов.

До этого Трамп выиграл партийное голосование (на кокусах) у своей соперницы, бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, в штатах Мичиган и Миссури.

Очередные выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября 2024 года.

Ранее Трамп объявил предстоящие президентские выборы в США «последней битвой».

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Выборы в США — 2024
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