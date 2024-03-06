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Жена Зеленского отказалась ехать на выступление Байдена

Жена Зеленского Елена отказалась ехать на выступление Байдена в конгрессе

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Global Look Press

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена отказалась посетить США ради выступления президента этой страны Джо Байдена. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным издания, Белый дом направил приглашение Елене Зеленской, но та его отклонила. Предположительно, украинская первая леди приняла такое решение из-за возможного присутствия на мероприятии вдовы Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Юлии, поскольку это беспокоило украинских граждан.

Изначально Елена Зеленская должна была сидеть рядом с супругой Байдена Джилл и Навальной, пишет WP.

В статье говорится, что Белый дом, скорее всего, не уведомил официальный Киев о том, что Навальная отказалась от участия в мероприятии, «хотя ее присутствие было не единственной причиной для беспокойства украинцев».

Байден выступит в конгрессе 7 марта. В ежегодном обращении он поделится с конгрессменами и сенаторами о ситуации в США, расскажет о своих достижениях и дальнейшей работе.

Ранее Зеленская призвала не заставлять беженцев возвращаться на Украину.

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