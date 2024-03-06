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Эксперт из Пентагона назвал истинного врага США

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: истинный враг США находится в Вашингтоне

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Wikimedia Commons

США следует прекратить развязывать войны в других странах и сосредоточиться на своей внутренней политике. Такое мнение выразил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.

«Мы сталкиваемся с куда более серьезной угрозой внутри страны», — написал эксперт.

По его мнению, настоящий враг США сидит в Белом доме. Таким образом он намекнул на американского президента Джо Байдена.

Накануне Макгрегор заявил, что последнее, что сейчас не хватает США, — это война с кем бы то ни было. Такое мнение он озвучил на фоне продолжающегося миграционного кризиса на границе страны с Мексикой. Новый виток обострения начался после того, как Верховный суд США по запросу администрации Байдена позволил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы.

Также 5 марта американский бизнесмен Илон Маск заявил, что США ждет крах в случае продолжения массовой миграции.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в проведении политики «открытых дверей» на границе с Мексикой.

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