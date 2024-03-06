Глава СВР Нарышкин назвал ожидаемыми «пляски» Запада вокруг гроба Навального

Западные страны ожидаемо устроили аморальные «сатанинские пляски» из-за смерти Алексея Навального. Своим мнением директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин поделился в интервью для «Соловьев Live» в эфире телеканала «Россия 1».

Он считает, что Соединенные Штаты и НАТО повели себя отвратительно после смерти российского заключенного.

«Это аморально, низко, безнравственно. Ожидаемо», — сказал Нарышкин.

Глава СВР подчеркнул, что Навальный умер своей смертью. Нарышкин отметил, что, к сожалению, у людей есть особенность умирать рано или поздно.

До этого в Кремле отказались комментировать прошедшие в Москве похороны Алексея Навального.

Навальный 16 февраля в возрасте 47 лет. 1 марта на Борисовском кладбище в Москве прошли его похороны. Отпевание состоялось 1 марта в московском районе Марьино, в храме иконы Божией Матери «Утоли моя печали».

Ранее сообщалось, что ОНК Ямала не нашла нарушений в колонии, где отбывал наказание Навальный.