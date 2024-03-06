Глава СВР Нарышкин назвал ожидаемыми «пляски» Запада вокруг гроба Навального

Западные страны ожидаемо устроили аморальные «сатанинские пляски» из-за смерти Алексея Навального. Своим мнением директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин поделился в интервью для «Соловьев Live» в эфире телеканала «Россия 1».
Он считает, что Соединенные Штаты и НАТО повели себя отвратительно после смерти российского заключенного.
«Это аморально, низко, безнравственно. Ожидаемо», — сказал Нарышкин.
Глава СВР подчеркнул, что Навальный умер своей смертью. Нарышкин отметил, что, к сожалению, у людей есть особенность умирать рано или поздно.
До этого в Кремле отказались комментировать прошедшие в Москве похороны Алексея Навального.
Навальный
Ранее сообщалось, что ОНК Ямала не нашла нарушений в колонии, где отбывал наказание Навальный.