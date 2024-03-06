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Глава МИД Венгрии призвал приложить все усилия для недопущения конфликта РФ и НАТО

Сийярто: надо сделать все, чтобы не допустить прямого столкновения РФ и НАТО

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AP

Необходимо сделать все возможное для недопущения прямого столкновения России и стран НАТО. Об этом заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя разговор высокопоставленных немецких офицеров о возможной атаке на Крымский мост.

Дипломат напомнил, что ранее Североатлантический альянс принял решение не вмешиваться в конфликт на Украине. По его словам, это решение по-прежнему в силе.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов. Согласно представленному Симоньян тексту, участники беседы просчитывали варианты, как поддержать Киев, чтобы Германия не стала непосредственным участником конфликта.

Позднее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что внутренние каналы связи бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) при перехвате разговора офицеров не были взломаны.

Ранее был назван виновник утечки разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост.

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Утечка разговора военных ФРГ
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