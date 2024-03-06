Байден побеждает на праймериз в трех штатах

Президент США Джо Байден побеждает на первичных выборах (праймериз) Демократической партии в штатах Айова, Вирджиния и Северная Каролина. Это следует из прогнозов ведущих американских СМИ, в том числе агентства Associated Press и телеканала CNN.

4 марта бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Байден пытается снова занять свой пост нечестными путями.

В этот же день Байден выразил уверенность, что в случае переизбрания на пост главы государства на выборах Трамп попробует оспорить поражение.

До этого Трамп выиграл партийное голосование (на кокусах) у своей соперницы, бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, в штатах Мичиган и Миссури.

Очередные выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября.

Ранее Байден назвал странной президентскую гонку в США.