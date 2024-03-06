Нарышкин рассказал о договоренности с директором ЦРУ

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что он придерживается договоренности с директором

Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США не допускать утечек об их личных беседах. Об этом сообщает телеканал «Соловьев Live».

По словам руководителя СВР, он и Бернс при первой их «такой очень важной встрече» договорились «держать это в тайне».

«Это была наша взаимная договоренность — не допускать утечек не только о характере, о тех вопросах, которые обсуждаются или будут обсуждаться в наших личных встречах, в телефонных беседах, но и о самих фактах (бесед). Я этой договоренности придерживаюсь», — сказал Нарышкин.

До этого Нарышкин заявил, что позитивно оценивает встречу с Бернсом в ноябре 2022 года в Анкаре. Глава СВР не подтвердил слова Бернса о своем дерзком и высокомерном поведении, о котором директор ЦРУ рассказал 26 февраля. По словам Нарышкина, на тех переговорах он опирался на мнение всего российского народа, и это, по его мнению, возможно, сформировало впечатление Бернса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США сообщили о создании секретных военных баз ЦРУ на территории Украины.