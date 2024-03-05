В Германии заявили, что не будут мешать российским журналистам

Российские корреспонденты могут свободно работать в Германии, никаких дополнительных визовых ограничений или препятствий вводить не планируется. Об этом заявили в МИДе Германии, передает РИА Новости.

«Российские журналисты в Германии могут работать абсолютно свободно и беспрепятственно. Никаких планов в отношении российских корреспондентов у МИД ФРГ нет. Решения о выдаче виз принимаются в законном порядке», — заявили в МИД ФРГ.

Представитель германского внешнеполитического ведомства заявил, что длительное время обработки визовых заявлений со стороны российских журналистов вызвано сокращением штатов консульских отделов после ответной высылки немецких дипломатов из России.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Германию от нарушения прав российских журналистов.

По ее словам, о немедленных ответных мерах в случае высылки российских журналистов уже знают по дипломатическим каналам в Германии.

Ранее журналист Киселев назвал цели в Германии для возможных ударов в случае атаки на Крымский мост.