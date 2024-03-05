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Маск предупредил о риске падения США из-за нелегальной миграции

Предприниматель Илон Маск: США рискуют пасть из-за попыток поглотить мир

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AP

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что США ждет крах в случае продолжения массовой миграции. Пост с соответствующим содержанием предприниматель опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter).

Одна из пользователей платформы написала, что в настоящее время граница США открыта для всего мира. При этом, по ее словам, правительство страны злоупотребляет законами о предоставлении убежища иностранным гражданам.

В результате эта публикация привлекла внимание Маска. Предприниматель «ретвитнул» чужой пост, добавив к нему собственный комментарий.

«Америка падет, если попытается поглотить мир», — подчеркнул бизнесмен.

Маск добавил, что именно по этой причине он так много говорит о миграционном кризисе.

5 марта кандидат в сенаторы от Демократической партии Лоуренс Хэм призвал американское руководство пересмотреть свою внешнюю и экономическую политику. Он пояснил, что текущие действия Вашингтона создают неблагоприятные условия для жизни людей и способствуют распространению в регионе массовой нелегальной миграции.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в проведении политики «открытых дверей» на границе с Мексикой.

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