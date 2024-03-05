В Совфеде назвали причину отказа послов ЕС от встречи с Лавровым

Отказ европейских дипломатов от встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подтверждает их причастность к деструктивной деятельности в период проведения президентских выборов в России. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Такое поведение послов ЕС, по его словам, также следует рассматривать как проявление неуважения к стране пребывания.

«Выходит интересная картина: строить козни дипломаты ЕС могут, <...> а прийти на официальную встречу с Лавровым — видите ли, им не была предложена повестка. Это больше похоже на работу резидентуры, а не послов», — отметил сенатор.

Он добавил, что высылка дипломатов некоторых европейских стран «стала бы логичным и обоснованным шагом». Но решение будет приниматься высшим политическим руководством РФ.

По словам Лаврова, российская сторона обладает информацией о том, что посольства Евросоюза в Москве готовят механизмы поддержки несистемной оппозиции перед выборами президента России.

Министр также сообщил, что всех послов ЕС пригласили в МИД РФ около полутора недель назад на встречу с ним, чтобы «рассказать о том, что мы советуем из лучших побуждений не заниматься этим».

Однако, по словам главы внешнеполитического ведомства, за два дня до назначенного мероприятия они прислали ноту, что «решили не ходить» на эту встречу.

Ранее Медведев призвал выгнать из России послов стран ЕС за отказ от встречи с Лавровым.