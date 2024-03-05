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Мишустин прокомментировал взаимодействие с Азербайджаном

Мишустин: РФ заинтересована в укреплении сотрудничества с Азербайджаном

Премьер-министр России Михаил Мишустин на переговорах с азербайджанским коллегой Али Асадовым заявил, что Москва заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Баку. Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно, хочу сказать, что мы искренне заинтересованы в укреплении дружбы, сотрудничества с дружественным Азербайджаном. Так и работаем», — заявил он.

Также Мишустин назвал одной из задач РФ и Азербайджана рост взаимных инвестиций.

«В качестве приоритетной задачи видим наращивание торгово-экономического сотрудничества и, конечно, увеличение встречных, взаимных инвестиций», — отметил премьер.

До этого стало известно, что Мишустин посетит Азербайджан 5-6 марта, чтобы встретиться с высшим руководством страны. В российском правительстве добавили, что политики планируют обсудить вопросы развития торгово-экономического сотрудничества двух стран, уделяя особое внимание продвижению совместных проектов в энергетической, транспортной, промышленной, культурно-гуманитарной сферах.

Ранее блогеры обратились к Мишустину с вопросами о налоговой амнистии.

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