ВКС РФ попали в санкционный список США по нераспространению ядерного оружия

Государственный департамент США расширил санкционный список по нераспространению ядерного оружия, внеся в него Воздушно-космические силы РФ и российского гражданина Павла Шевелина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ американского ведомства.

В материале отмечается, что уведомление о рестрикциях было размещено в сборнике официальных документов правительства страны. Также его называют Федеральным реестром, уточняется в публикации.

Как следует из уведомления, решение о введении санкций в отношении ВКС РФ и Павла Шевелина вступило в силу еще 27 февраля 2024 года. Американское руководство посчитало, что они нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения. В том числе это касается ядерного оружия, подчеркивается в документе.

Также под ограничения попали компания «Элтенхорд», расположенная в Санкт-Петербурге, и один гражданин Северной Кореи. Более того, санкции коснулись частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

4 марта президент США Джо Байден продлил на год действие некоторых антироссийских санкций, введенных из-за продолжающегося конфликта на Украине. Речь идет об ограничениях, которые вступили в силу в декабре 2014 года и феврале 2022 года. Кроме того, глава государства продлил действие рестрикций от марта и сентября 2018 года.

Ранее в Белом доме признали устойчивость российской экономики даже в условиях санкций.