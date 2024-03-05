Шольц заявил об отсутствии напряженности между ФРГ и Францией после слов Макрона

Между Францией и ФРГ нет напряженности, несмотря на позицию французского президента Эммануэля Макрона в вопросе отправки войск НАТО на территорию Украины, считает канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом он рассказал в интервью изданию Sächsische Zeitung.

Шольц сказал, что считает Макрона своим близким другом, однако это не мешает ему не соглашаться с ним в определенных вопросах, о чем французский президент, по его словам, прекрасно знает.

«Это не означает, что есть напряженность между Францией и Германией. Кроме того, мою позицию разделяют почти все другие страны Европы, а также США», — заявил немецкий канцлер.

26 февраля в Париже состоялась экстренная конференция по украинскому конфликту. После ее завершения Макрон заявил, что одной из ключевых тем обсуждения стала возможность отправки западных войск на поле боя.

Позже президент Франции вновь призвал зарубежных партнеров подумать об отправке своих солдат на Украину. Глава республики уточнил, что странам — членам Европейского союза (ЕС) стоит проанализировать соответствие избранной ими стратегии заявленным целям по Украине.

Против инициативы Макрона публично выступили почти все страны ЕС, включая Польшу и Германию.

Ранее Шольца назвали фигурой на шахматной доске президента РФ Владимира Путина.