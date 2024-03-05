В МИД Италии охарактеризовали идею Макрона об отправке войск на Украину

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск на Украину «предано забвению». Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, которого процитировала местная радиостанция Rai Radio1.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что на недавней конференции по украинскому кризису Италию представлял его заместитель Эдмондо Чириэлли. Речь идет о встрече в Париже, которую экстренно созвал французский лидер.

«За несколько часов до того была встреча «Большой семерки». Никто никогда не говорил об этой гипотезе (отправке западных войск в зону боевых действий. — «Газета.Ru»)», — подчеркнул Таяни.

Он добавил, что Рим не знал о соответствующей идее зарубежных партнеров. При этом, по словам министра, итальянское правительство не намерено направлять армию страны на Украину.

26 февраля в Париже состоялась экстренная конференция по украинскому конфликту. После ее завершения Макрон заявил, что одной из ключевых тем обсуждения стала возможность отправки западных войск на поле боя.

Позже президент Франции вновь призвал зарубежных партнеров подумать об отправке своих солдат на Украину. Глава республики уточнил, что странам — членам Европейского союза (ЕС) стоит проанализировать соответствие избранной ими стратегии заявленным целям по Украине.

Ранее Макрона обвинили в попытке втянуть Францию в войну.