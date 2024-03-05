В Молдавии признали неконституционными поправки о возмещении НДС в Гагаузии

Конституционный суд Молдавии постановил признать неконституционными поправки в Налоговый кодекс республики, которые касаются возврата налога на добавленную стоимость (НДС) из бюджета автономного образования Гагаузии. Об этом сообщается в Telegram-канале «Sputnik Молдова».

Глава Конституционного суда страны Домника Маноле заявила, что инстанция решила принять заявление группы депутатов о контроле конституционности ст. 6 п. 11 Налогового кодекса Молдавии. Обращение направили парламентарии Владимир Односталко, Иванна Коксал, Григоре Новак и Федор Гагауз. Кроме того, с аналогичной просьбой в суд обратилось Народное собрание Гагаузии.

«Объявляется неконституционной статья 6 п.11 Налогового кодекса», — подчеркнула Маноле.

Она добавила, что решение инстанции является окончательным и вступает в силу с момента его принятия. Более того, документ должен появиться на сайте «Официальный монитор Республики Молдова».

В то же время глава Конституционного суда уточнила, что двое судей выразили по этому делу отдельные мнения. Как она сказала, это сделали судьи Люба Шова и Николае Рошка.

При этом, по данным Telegram-канала KP.MD, во время заседания по упомянутым поправкам в Кишиневе прошла акция протеста. Митинг состоялся прямо у здания Конституционного суда Молдавии.

В октябре 2023 года президент республики Майя Санду промульгировала законопроект, согласно которому возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии должен производиться из регионального бюджета вместо государственного. Документ вступил в силу 1 ноября прошлого года.

Ранее в Совете Федерации РФ заявили о готовности страны помогать Гагаузии.