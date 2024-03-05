БАПОР обвинил Израиль в пытках сотрудников

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) обвинило власти Израиля в пытках своих сотрудников для получения «ложных признаний» в связях с радикальным исламистским движением ХАМАС. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Некоторые из наших сотрудников сообщили БАПОР, что их заставили дать признания под пытками. Эти ложные признания были ответом на вопросы о связи БАПОР и ХАМАС и причастности к нападению на Израиль 7 октября», — поделилась пресс-секретарь БАПОР Джулиетт Тума.

По ее словам, израильские власти намерены использовать эти признания для того, чтобы добиться расформирования агентства. Согласно отчету БАПОР, физическому и психологическому насилию подверглись более 20 сотрудников.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что РФ призывает пересмотреть решение об увольнении сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) лишь на основании заявлений Израиля.

Ранее БАПОР лишилось половины бюджета из-за обвинений в сотрудничестве с ХАМАС.