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Политолог допустил, что ЕС заставит Польшу пропустить украинское зерно

Политолог Светов: ЕС может заставить Польшу пропустить украинское зерно

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Yan Dobronosov/Reuters

Политолог и журналист Юрий Светов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал ситуацию на границе Польши и Украины, где уже несколько недель блокируют пункты пропуска. Эксперт допустил, что ЕС может оказать давление на Варшаву и заставить пропустить украинское зерно. При этом, по его словам, к военной помощи Киеву это не имеет отношения.

«Не надо путать одно и другое. Этот конфликт находится в рамках Евросоюза, а помощь Польши Украине — в рамках НАТО, где есть жесткая дисциплина и жесткие обязательства, и Польша как являлась главным хабом, через который идет оружие на Украину, так и остается», — отметил политолог.

Поляки продолжают блокировать КПП, высыпают украинское зерно из вагонов и фур и даже повреждают предназначенные ВСУ автомобили.

Свои акции польские фермеры проводят с ноября 2023 года. В минувшем декабре власти Польши достигли договоренностей с активистами и пообещали им дополнительные льготы и субсидии. Однако в январе протесты возобновились из-за предложения Еврокомиссии продлить отмену таможенных пошлин и квот для продуктов с Украины еще на один год, до июня 2025-го.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на границе Украины с Польшей вышла за пределы «и экономики, и морали». Он призвал соседей найти решение ситуации и не использовать сложности «страны, истекающей кровью» во внутренней политической борьбе. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Польши поддержал протестующих фермеров.

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