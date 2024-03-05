Трамп вновь оценил ситуацию в США с нелегальными мигрантами

Экс-президент США Дональд Трамп, рассказывая о прошлом прибывающих в страну нелегалов, упомянул психиатрические больницы, подобные той, которая была описана в романе Томаса Харриса «Молчание ягнят» и показана в одноименном фильме. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, США нужна помощь, ведь в страну нелегально прибывают «миллионы и миллионы людей».

Он утверждает, что все это опасные люди, зачастую из тюрем и психиатрических больниц, как в «Молчании ягнят».

Экс-президент отметил, что присутствие подобных людей в стране нежелательно.

До этого стало известно, что порядка 65% американцев высказали недовольство деятельностью президента США Джо Байдена по защите границ страны от наплыва нелегальных мигрантов.

Накануне сообщалось, что некоторые проголосовавшие за Джо Байдена на президентских выборах в 2020 году избиратели в настоящее время поддерживают его потенциального главного соперника Дональда Трампа. Согласно итогам исследования, Трампа готовы поддержать 97% опрошенных американцев, которые голосовали за него в 2020-м, и при этом крайне небольшое количество избирателей перешло в лагерь кандидата от Демократической партии.

Ранее Трамп выиграл кокусы в штате Айова.