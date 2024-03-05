Увеличивающий военную мощь Китай испугал Японию

Правительство Японии обеспокоено планами Китая по увеличению бюджета на нужды обороны страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Есимаса Хаяси.

По его словам, КНР быстро наращивает свою военную мощь без прозрачности.

«Это вызывает серьезную обеспокоенность Японии и международного сообщества», — заявил Хаяси.

До этого стало известно, что правительство Китая в 2024 году планирует увеличить расходы на оборону на 7,2%. Проект военного бюджета сверстан в объеме 1,6 трлн юаней (около $231 млрд).

15 февраля стало известно, что экономика Японии по итогам четвертого квартала 2023 года вступила в рецессию. Технической рецессией называют спад ВВП страны на протяжении двух кварталов подряд. В июле — сентябре спад реального ВВП Японии составил 0,8% к предыдущему кварталу, а в октябре — декабре — 0,1%.

Аналогичные периоды рецессии в стране фиксировались в 2001, 2008-2009, 2012 и 2018 годах. Аналогичные периоды рецессии в стране фиксировались в 2001, 2008-2009, 2012 и 2018 годах.

Ранее в гонке США и Китая за первую экономику мира произошел «поворот судьбы».