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В Азербайджане призвали к военной операции против Армении

Азербайджанский депутат Агамалы призвал к военной операции против Армении

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Denis Balibouse/Reuters

Депутат азербайджанского парламента Фазаил Агамалы заявил о необходимости проведения военной операции в Армении, пока у республики нет тяжелого вооружения, с целью присоединения восьми сел. Его слова приводит APA.az.

По его словам, Армения «готовится к войне против Азербайджана с реваншистскими мыслями».

«Мы пойдем до конца. Мы не сдадимся никакой силе. Пока Армения не имеет тяжелого вооружения, мы должны провести военную операцию и объединить восемь оккупированных сел со своими землями», — сказал Агамалы.

В то же время парламентарий отметил, что политика Азербайджана основывается на общечеловеческих ценностях и всегда была миролюбивой.

До этого сообщалось, что дипломаты Азербайджана и Армении считают необходимым продолжить работу по ключевым вопросам проекта двустороннего мирного договора. Отмечается, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян обсудили мирный договор в рамках визита в ФРГ, где встретились с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Ранее в Азербайджане заявили о завершении войны с Арменией.

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