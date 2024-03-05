На Западе считают, что Олаф Шольц остался в дураках

Утечка записи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту оставила «в дураках» канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом пишет европейская газета Politico.

«Виртуозная операция президента РФ Владимира Путина оставляет Шольца в дураках», — говорится в заголовке статьи.

4 марта газета Deutschland Kurier писала, что заявления Шольца об отсутствии намерения разжигать украинский конфликт являются пустыми, что показал перехваченный Россией разговор немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле успели ознакомиться с содержанием аудиозаписи разговора офицеров ФРГ, обсуждавших удары по Крымскому мосту, и ожидают результатов проверки, инициированной Германией по этому поводу.

Главред немецкого издания Bild назвал Олафа Шольца «фальшивым канцлером мира», отметив, что урегулировать конфликт на Украине можно якобы только давлением на Россию, в этом могут помочь поставки Киеву ракет Taurus.

Ранее Шольц заявил, что Германия не отправит военнослужащих на Украину.