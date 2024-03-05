В МИД РФ прокомментировали отказ послов ЕС встречаться с Лавровым

Послы стран Запада в Москве занимаются вмешательством во внутренние дела России и организуют «перфомансы» для этого. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

Таким образом Захарова прокомментировала отказ послов стран Европейского союза прийти на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым для разъяснений перед выборами российского президента. Министр отмечал, что у России есть информация о подготовке посольствами стран ЕС в Москве механизмов поддержки несистемной оппозиции.

Захарова задалась вопросом, что эти дипломаты делают на территории России, если свою самую главную функцию не выполняют, не передают официальную информацию от одной страны к другой.

«Они занимаются, первое, вмешательством во внутренние дела нашей страны. Второе — буквально перформансами, которые тоже сопряжены с вмешательствами во внутренние дела Российской Федерации», — высказала мнение представитель МИД РФ.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Ранее Захарова призвала посла США в России прекратить врать.