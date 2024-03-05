Премьер Новой Зеландии самостоятельно добрался до Австралии

Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон был вынужден добираться до Мельбурна коммерческим авиарейсом из-за поломки спецборта. Об этом пишет газета New Zealand Herald со ссылкой на новозеландское министерство обороны (NZDF).

По данным издания, пока не установлено, какая именно неисправность возникла на борту специального самолета Boeing 757 Сил обороны Новой Зеландии, на котором должен был лететь премьер-министр. Техническую неисправность в системе передней стойки шасси выявили во время предполетной проверки борта.

«Поскольку безопасность полета остается приоритетом, самолет остался на земле. Другой Boeing 757, предназначенный для первых лиц государства, сейчас находится в Крайстчерче на плановом техническом обслуживании и также не может быть использован», — говорится в публикации.

До этого чешские дипломаты не смогли покинуть аэропорт индийского города Мумбаи из-за технической неисправности самолета.

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