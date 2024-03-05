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Евросоюз обсудит способы перевода экономики на военные рельсы

Reuters: Евросоюз обсудит способы перехода к военной экономике

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Yves Herman/Reuters

Европейская комиссия (ЕК) предложит Евросоюзу способы стимулирования военной промышленности, чтобы политическое объединение смогло перейти в режим «военной экономики» на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Об этом пишет Reuters.

Как следует из текста, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выдвинет предложения, которые должны побудить страны ЕС покупать у европейских компаний больше оружия, что поможет нарастить производственные мощности.

«Нам необходимо изменить парадигму и перейти в режим военной экономики. Это также означает, что европейская оборонная промышленность должна брать на себя больше рисков при нашей поддержке», — сказал Бретон.

По его словам, в текущем геополитическом контексте Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность, «независимо от результатов выборов наших союзников каждые четыре года».

До этого Тьерри Бретон заявил, что Президент Владимир Зеленский ошибался, говоря о том, что страны Евросоюза должны безвозмездно передать Украине миллион артиллерийских снарядов. По крайней мере часть из них Киев должен оплатить.

Ранее МИД Франции предупредил о критическом ударе по экономике ЕС после победы РФ.

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