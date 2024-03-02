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МИД Франции предупредил о критическом ударе по экономике ЕС после победы РФ

МИД Франции: победа РФ на Украине будет означать катастрофу для экономики ЕС

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Henri Szwarc/Global Look Press

Победа России на Украине будет означать крупные финансовые потери для Евросоюза. Об этом заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне, слова которого передает Le Monde.

«Победа России на Украине может стоить очень дорого для ЕС. Для нашей коллективной безопасности потребуется уже не 2% ВВП, а гораздо больше. С экономической точки зрения ситуация станет катастрофической», — сказал он.

По его словам, Запад должен добиться победы над РФ, не начиная конфликт с ней.

2 марта постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций и в Совете безопасности ООН Василий Небензя заявил, что сообщения о возможной отправке войск Организации Североатлантического договора (НАТО) на Украину являются тревожными сигналами.

В этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, когда и по каким причинам может закончиться Специальная военная операция. По его словам, СВО может завершиться после прихода к власти на Украине людей, которые обеспечат права русского населения.

Ранее американский военный посоветовал Западу восстановить отношения с Россией.

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Операция на Украине
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