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Трамп победил на голосованиях в Северной Дакоте

Трамп победил на выборных собраниях республиканцев в Северной Дакоте

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Seth Wenig/AP

Экс-президент США Дональд Трамп побеждает свою соперницу, бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, на партийных выборных собраниях (кокусах) в Северной Дакоте. Об этом сообщает Assotiated Press (AP).

По данным агентства, в Северной Дакоте Трамп набрал 1 632 голоса (84,6%), а Хейли — 273 голоса (14,2%).

Выборные собрания республиканцев в Северной Дакоте — последнее мероприятие перед «супервторником», когда предварительные выборы пройдут в 15 штатах. Победитель «кокусов» получит поддержку 29 делегатов на национальном съезде республиканцев, который объявит кандидата от партии на президентских выборах.

До этого Верховный суд США вынес решение о том, что власти отдельных штатов не имеют права отстранять Трампа от участия в праймериз на федеральных выборах.

Действующий президент США Джо Байден ранее выразил уверенность, что в случае переизбрания на пост главы государства на выборах его конкурент Дональд Трамп попробует оспорить поражение.

Стало известно также, что некоторые проголосовавшие за Байдена на президентских выборах в 2020 году избиратели в настоящее время поддерживают его потенциального главного соперника Трампа.

3 марта Трамп заявил, что он почти на 100% уверен в своей победе на предстоящих выборах президента США.

Ранее Трамп назвал решение о допуске до праймериз в Колорадо вдохновляющим и объединяющим.

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