В Киеве заявили о конфликте французских генералов с Макроном

Генералы во Франции не испытывают симпатий к президенту страны Эммануэлю Макрону, поэтому они не станут воевать на Украине. Об этом глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко заявил в интервью YouTube-каналу «Да это так».

По словам политолога, генералы уже давно конфликтуют с Макроном. За последние пять лет они минимум дважды публиковали открытые письма, в которых критиковали позицию главы государства. В частности, высокопоставленные военные были крайне недовольны действиями Макрона во время протестов «желтых жилетов», а также проводимой президентом политикой, приведшей к череде военно-политических провалов в Африке. При этом угрозы репрессий и принудительной отставки не смогли остановить критиков.

Поэтому, сказал Бондаренко, если сейчас Макрон прикажет своим генералам участвовать в боевых действиях на Украине, то в ответ послышится лишь: «Да пошли вы!».

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж не рассматривает вопрос об отправке в ближайшем будущем своих военнослужащих на Украину.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.