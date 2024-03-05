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В Киеве заявили о конфликте французских генералов с Макроном

Политолог Бондаренко: между французскими генералами и Макроном есть конфликт

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Pascal Rossignol/Pool/AP

Генералы во Франции не испытывают симпатий к президенту страны Эммануэлю Макрону, поэтому они не станут воевать на Украине. Об этом глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко заявил в интервью YouTube-каналу «Да это так».

По словам политолога, генералы уже давно конфликтуют с Макроном. За последние пять лет они минимум дважды публиковали открытые письма, в которых критиковали позицию главы государства. В частности, высокопоставленные военные были крайне недовольны действиями Макрона во время протестов «желтых жилетов», а также проводимой президентом политикой, приведшей к череде военно-политических провалов в Африке. При этом угрозы репрессий и принудительной отставки не смогли остановить критиков.

Поэтому, сказал Бондаренко, если сейчас Макрон прикажет своим генералам участвовать в боевых действиях на Украине, то в ответ послышится лишь: «Да пошли вы!».

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж не рассматривает вопрос об отправке в ближайшем будущем своих военнослужащих на Украину.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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