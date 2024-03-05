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Вован и Лексус обвинили премьера Ирландии во лжи

Вован и Лексус: премьер Ирландии соврал, что подыгрывал пранкерам

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) «на полях» Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе сообщили РИА Новости, что попавшийся на их розыгрыш премьер-министр Ирландии Лео Варадкар соврал, когда заявил, что «подыгрывал» им целый час.

«Слова на ветер для аудитории, что у нас все хорошо, мы улучшаем свою политику безопасности. Но на деле как эти пранки проходят, так они и продолжаться будут», — рассказал Вован.

Он предположил, что эти слова были сказаны, чтобы «исключить себя из жертв». Также Вован отметил, что рад, что у премьера есть столько времени, целый час, чтобы подыгрывать.

До этого премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что «подыграл» российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу), поскольку у него «сразу же» появились подозрения о характере звонка. При этом он подтвердил, что такой разговор имел место быть.

Ранее Вован и Лексус сообщили, что не причастны к публикации беседы военных ФРГ.

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