Источники в НАТО заявили, что утечка в бундесвере возродила конфликт ФРГ и союзников

Вспыхнувший после утечки разговора офицеров бундесвера о планировании в интересах Украины операций против России скандал возродил конфликт между ФРГ и союзниками по НАТО, касающийся поставок новых вооружений Киеву. Об этом, ссылаясь на источники в Североатлантическом альянсе, сообщает Bloomberg.

По словам собеседников агентства, инцидент «возродил конфликт» между ФРГ и ее союзниками по блоку по поводу поставок оружия Украине и привел к недовольству Франции и Великобритании.

Страны НАТО призвали Германию принять более жесткие меры в отношении информации, имеющей секретный характер. При этом один из источников отметил, что он не удивлен халатным отношением к секретности в ФРГ.

До этого обозреватель издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Бертольд Колер заявил, что публикация переговоров немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту серьезно подорвала репутацию Берлина среди западных союзников.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.