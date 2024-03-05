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Источники в НАТО заявили, что утечка в бундесвере возродила конфликт ФРГ и союзников

Bloomberg: скандал с утечкой в бундесвере возродил конфликт между ФРГ и НАТО

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Global Look Press

Вспыхнувший после утечки разговора офицеров бундесвера о планировании в интересах Украины операций против России скандал возродил конфликт между ФРГ и союзниками по НАТО, касающийся поставок новых вооружений Киеву. Об этом, ссылаясь на источники в Североатлантическом альянсе, сообщает Bloomberg.

По словам собеседников агентства, инцидент «возродил конфликт» между ФРГ и ее союзниками по блоку по поводу поставок оружия Украине и привел к недовольству Франции и Великобритании.

Страны НАТО призвали Германию принять более жесткие меры в отношении информации, имеющей секретный характер. При этом один из источников отметил, что он не удивлен халатным отношением к секретности в ФРГ.

До этого обозреватель издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Бертольд Колер заявил, что публикация переговоров немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту серьезно подорвала репутацию Берлина среди западных союзников.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.

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Утечка разговора военных ФРГ
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