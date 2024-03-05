Верховный суд США решил, что штаты не могут отстранять Трампа от участия в праймериз

Верховный суд США вынес решение о том, что власти отдельных штатов не имеют права отстранять экс-президента страны Дональда Трампа от участия в праймериз на федеральных выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Верховного суда, штаты не могут нарушать исключительного права конгресса США применять 3-й раздел 14-й поправки к конституции страны в отношении федеральных, а, особенно, президентских выборов. В этом разделе говорится, что лицо, принявшее участие в антигосударственном мятеже, не может занимать выборные должности.

Таким образом, заключил Верховный суд, судебные власти штатов не имеют права отстранять Трампа от выборов, так как это может сделать только федеральный конгресс.

До этого Верховный суд США отклонил решение суда Колорадо не допускать бывшего американского лидера Дональда Трампа до первичного голосования за кандидатов в президенты (праймериз), которое состоится в регионе 5 марта. За это проголосовали все девять членов высшего судебного органа страны.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.