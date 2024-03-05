Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Верховный суд США решил, что штаты не могут отстранять Трампа от участия в праймериз

Верховный суд США: штаты не могут отстранять Трампа от участия в праймериз

close
100%
Brendan McDermid/Reuters

Верховный суд США вынес решение о том, что власти отдельных штатов не имеют права отстранять экс-президента страны Дональда Трампа от участия в праймериз на федеральных выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Верховного суда, штаты не могут нарушать исключительного права конгресса США применять 3-й раздел 14-й поправки к конституции страны в отношении федеральных, а, особенно, президентских выборов. В этом разделе говорится, что лицо, принявшее участие в антигосударственном мятеже, не может занимать выборные должности.

Таким образом, заключил Верховный суд, судебные власти штатов не имеют права отстранять Трампа от выборов, так как это может сделать только федеральный конгресс.

До этого Верховный суд США отклонил решение суда Колорадо не допускать бывшего американского лидера Дональда Трампа до первичного голосования за кандидатов в президенты (праймериз), которое состоится в регионе 5 марта. За это проголосовали все девять членов высшего судебного органа страны.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами