Журналист Карлсон предрек США судьбу Римской империи

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что кризис с нелегальной миграцией и возможность службы в армии для неграждан приведет США к краху. Своим мнением он поделился на своем сайте.

По словам Карлсона, Соединенные Штаты ждет судьба Римской империи.

«Как пал Рим? Историки активно обсуждают этот вопрос уже почти две тысячи лет, но все согласны, что одна из причин довольно очевидна. В римской армии и ее легионах доминировали неграждане, которые, в конце концов, поскольку не были лояльны Риму, восстали против граждан», — сказал журналист.

По его словам, в США по официальной статистике сейчас проживают как минимум 7,2 млн нелегалов, которые оказались в стране с момента вступления в должность президента Джо Байдена. Карсон отметил, что число нелегалов превышает население 32 штатов.

В конце февраля шериф приграничного техасского округа Террелл Таддеус Кливленд обвинил президента США Джо Байдена в том, что он проводит политику открытых дверей на мексиканской границе.

До этого глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что США не смогут избежать крушения финансовой системы при том уровне госдолга, который сейчас есть у страны.

В Счетной палате США предупреждали, что к 2050 году госдолг страны может на 200% превысить ВВП. Сейчас он составляет $34 трлн.

Ранее Карлсон заявил, что Байден может победить на выборах только путем фальсификаций.