Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мишустин встретится с Алиевым в Азербайджане

Мишустин посетит Азербайджан, где встретится с Алиевым

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Азербайджан 5-6 марта, чтобы встретиться с высшим руководством страны. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на аппарат российского правительства.

«Запланированы встреча Михаила Мишустина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и переговоры с премьер-министром страны Али Асадовым», — сообщили в кабмине РФ.

В российском правительстве добавили, что политики планируют обсудить вопросы развития торгово-экономического сотрудничества двух стран, уделяя особое внимание продвижению совместных проектов в энергетической, транспортной, промышленной, культурно-гуманитарной сферах. Кроме этого, планируется подписать ряд межправительственных и межведомственных документов.

1 марта помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что страна сфокусируется на мирном развитии государства, война с Арменией закончилась.

Ранее в Армении заявили о готовности к открытию границы с Турцией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами