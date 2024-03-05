Мишустин встретится с Алиевым в Азербайджане

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Азербайджан 5-6 марта, чтобы встретиться с высшим руководством страны. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на аппарат российского правительства.

«Запланированы встреча Михаила Мишустина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и переговоры с премьер-министром страны Али Асадовым», — сообщили в кабмине РФ.

В российском правительстве добавили, что политики планируют обсудить вопросы развития торгово-экономического сотрудничества двух стран, уделяя особое внимание продвижению совместных проектов в энергетической, транспортной, промышленной, культурно-гуманитарной сферах. Кроме этого, планируется подписать ряд межправительственных и межведомственных документов.

1 марта помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что страна сфокусируется на мирном развитии государства, война с Арменией закончилась.

Ранее в Армении заявили о готовности к открытию границы с Турцией.