Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ подтвердила, что глава МАГАТЭ планирует визит в Россию

Захарова: у Гросси в рамках визита в РФ состоится ряд встреч на высоком уровне

close
100%
Anna Voitenko/Reuters

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Россию в ближайшее время. Об этом говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на соответствующий вопрос СМИ.

Согласно заявлению дипломата, в рамках визита главы МАГАТЭ состоится ряд встреч на высоком уровне. В числе тем будут обсуждения дальнейшего взаимодействия РФ с агентством. Кроме того, запланированы рабочие консультации по вопросам безопасности Запорожской АЭС.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что контакты президента РФ Владимира Путина и генерального директора МАГАТЭ не исключены.

В феврале Гросси посетил Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Он прибыл на территорию ЗАЭС в сопровождении сотрудников агентства и представителей Минобороны Российской Федерации. Целью этого визита стало содействие обеспечению защиты станции и предотвращению радиологической аварии.

Ранее Гросси заявил, что Путин в полной мере осведомлен положением дел на ЗАЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами