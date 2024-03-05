В МИД РФ подтвердила, что глава МАГАТЭ планирует визит в Россию

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Россию в ближайшее время. Об этом говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на соответствующий вопрос СМИ.

Согласно заявлению дипломата, в рамках визита главы МАГАТЭ состоится ряд встреч на высоком уровне. В числе тем будут обсуждения дальнейшего взаимодействия РФ с агентством. Кроме того, запланированы рабочие консультации по вопросам безопасности Запорожской АЭС.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что контакты президента РФ Владимира Путина и генерального директора МАГАТЭ не исключены.

В феврале Гросси посетил Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Он прибыл на территорию ЗАЭС в сопровождении сотрудников агентства и представителей Минобороны Российской Федерации. Целью этого визита стало содействие обеспечению защиты станции и предотвращению радиологической аварии.

Ранее Гросси заявил, что Путин в полной мере осведомлен положением дел на ЗАЭС.