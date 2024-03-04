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Постпреда Израиля при ООН отозвали в Иерусалим

МИД: постпред Израиля при ООН отозван для консультаций из-за доклада о ХАМАС

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Global Look Press

Руководитель министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций (ООН) Гилад Эрдан отозван из Нью-Йорка для консультаций. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, данное решение было принято из-за того, что в ООН «пытались замолчать» доклад о сексуальном насилии со стороны вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и другие страны Запада «носятся с идеей» объявления Палестины 194-й страной ООН.

По его словам, у Палестины, таким образом, будет постоянный представитель со всеми теми же правами, что и у остальных членов ООН. Однако министр уверен, что это не решит проблему на палестинских территориях, где Израиль проводит военную операцию против радикальной группировки ХАМАС.

Также Лавров заявил, что Россию беспокоят намерения Израиля «зачистить Рафах», город на границе сектора Газа и Египта.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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