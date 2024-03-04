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Байден продлил санкции против России

Байден продлил на год санкции против РФ, введенные из-за ситуации на Украине

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден продлил на год действие ряда санкций в отношении России, введенных из-за ситуации на Украине. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Продление действий относится к санкционным мерам, которые были введены 21 февраля 2022, 20 сентября 2018 года и 6,16 и 20 марта, а также 2014 декабря 2014 года.

В заявлении Байдена отмечается, что действия политика, о которых идет речь в вышеперечисленных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

25 февраля помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что экономика РФ остается устойчивой на фоне санкций. В связи с этим он призвал продолжить борьбу с Москвой и указал на необходимость Вашингтону «быть неумолимым» в этом вопросе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции, которые на прошлой неделе ввели США и страны — члены Европейского союза (ЕС), не включили в себя ничего принципиально нового.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

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