Французский политик призвал Макрона объясниться о солдатах на Украине

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал призвать Эммануэля Макрона к ответственности на фоне утечки разговора немецких офицеров об атаках на Крымский мост. На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) он подчеркнул, что записи показывают участие французских солдат в конфликте на Украине.

«Записи немецкой армии показывают, что французские солдаты уже участвуют в операции на Украине! Вопреки всем официальным обещаниям!», — написал Филиппо.

Он также заявил о необходимости для оппозиции призвать правительство и лично Макрона к ответу, используя 35-ю статью Конституции Франции.

3 марта министр обороны ФРГ Борис Писториус высказался об утечке разговора немецких офицеров, назвав ее частью информационной войны, которую ведет Россия. По словам министра, на опубликованной записи военные обсуждали «различные сценарии», и это не означает, что власти дали «зеленый свет» для передачи Украине ракет Taurus.

Расшифровка разговора немецких военных, которые обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и якобы планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов, была опубликована 1 марта.

Ранее в ФРГ не исключили, что у России может быть больше перехваченных разговоров военных.