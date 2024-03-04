Завербованный ЦРУ сотрудник испанской разведки возглавлял «российский» отдел

Несмотря на сотрудничество с Испанией, американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) имело в Национальном разведывательном центре этой страны как минимум двух работавших на США агентов. Один из них был главой российского отдела испанской разведки, сообщает газета El País.

Журналисты пишут, что сотрудник испанской разведки до относительно недавнего времени был вне подозрений и считался видным аналитиком, кадровым военным Военно-морского флота (ВМФ Испании). По данным газеты, он долгое время жил в США.

«Бывший моряк, ветеран-агент, которому более 50 лет, единственный из двоих задержанных остается в предварительном заключении, поскольку второй, его подчиненный, по предъявленным обвинениям был условно освобожден», — говорится в публикации.

В сентябре 2023 года мужчину арестовали. Выяснилось, что с помощью своего агента ЦРУ стремилось узнать, какие именно связи Испания поддерживает с Россией.

Задержание ключевого сотрудника, ответственного за связанные с РФ секретные сведения, вызвало сильное потрясение в испанском разведывательном сообществе, где утечек на таком высоком уровне не было за последние три десятилетия, резюмировали журналисты.

1 марта в Запорожской области был задержан украинский шпион, собиравший данные о передвижениях ВС РФ.

28 февраля ФСБ опубликовала видео задержания украинского шпиона в Ростове-на-Дону.

Ранее стало известно о прослушке экс-премьера Польши спецслужбами.