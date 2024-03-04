Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Завербованный ЦРУ сотрудник испанской разведки возглавлял «российский» отдел

El País: завербованный ЦРУ шпион возглавлял российский отдел разведки Испании

close
100%
Evelyn Hockstein/Reuters

Несмотря на сотрудничество с Испанией, американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) имело в Национальном разведывательном центре этой страны как минимум двух работавших на США агентов. Один из них был главой российского отдела испанской разведки, сообщает газета El País.

Журналисты пишут, что сотрудник испанской разведки до относительно недавнего времени был вне подозрений и считался видным аналитиком, кадровым военным Военно-морского флота (ВМФ Испании). По данным газеты, он долгое время жил в США.

«Бывший моряк, ветеран-агент, которому более 50 лет, единственный из двоих задержанных остается в предварительном заключении, поскольку второй, его подчиненный, по предъявленным обвинениям был условно освобожден», — говорится в публикации.

В сентябре 2023 года мужчину арестовали. Выяснилось, что с помощью своего агента ЦРУ стремилось узнать, какие именно связи Испания поддерживает с Россией.

Задержание ключевого сотрудника, ответственного за связанные с РФ секретные сведения, вызвало сильное потрясение в испанском разведывательном сообществе, где утечек на таком высоком уровне не было за последние три десятилетия, резюмировали журналисты.

1 марта в Запорожской области был задержан украинский шпион, собиравший данные о передвижениях ВС РФ.

28 февраля ФСБ опубликовала видео задержания украинского шпиона в Ростове-на-Дону.

Ранее стало известно о прослушке экс-премьера Польши спецслужбами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами