В Европе высказались по поводу запрета поставок зерна из России

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер прокомментировал возможность введения санкций против импорта российского продовольствия и блокировки поставок зерна из Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ЕС не вводил санкции или другие ограничения на импорт российского продовольствия.

Мамер добавил, что в Евросоюзе всегда заявляли, что не будут делать того, что может негативно сказаться на доступности продовольствия на мировом рынке.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с лидерами протестующих фермеров заявил, что власти республики в ближайшее время будут работать над введением эмбарго на сельхозпродукцию из России и Белоруссии.

Также премьер уточнил, что в ближайшее время он будет убеждать лидеров партий из правящей коалиции разработать и принять соответствующий законопроект. Туск отметил, что планируется также поднять вопрос введения ограничений на продовольствие из России и Белоруссии на уровне сообщества.

Накануне Дональд Туск заявлял, что Польша ведет переговоры о полном временном закрытии границ с Украиной.

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