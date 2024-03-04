Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Европе высказались по поводу запрета поставок зерна из России

ЕС не будет принимать меры, представляющие угрозу продовольственной безопасности

close
100%
Efrem Lukatsky/AP

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер прокомментировал возможность введения санкций против импорта российского продовольствия и блокировки поставок зерна из Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ЕС не вводил санкции или другие ограничения на импорт российского продовольствия.

Мамер добавил, что в Евросоюзе всегда заявляли, что не будут делать того, что может негативно сказаться на доступности продовольствия на мировом рынке.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с лидерами протестующих фермеров заявил, что власти республики в ближайшее время будут работать над введением эмбарго на сельхозпродукцию из России и Белоруссии.

Также премьер уточнил, что в ближайшее время он будет убеждать лидеров партий из правящей коалиции разработать и принять соответствующий законопроект. Туск отметил, что планируется также поднять вопрос введения ограничений на продовольствие из России и Белоруссии на уровне сообщества.

Накануне Дональд Туск заявлял, что Польша ведет переговоры о полном временном закрытии границ с Украиной.

Ранее Набиуллина назвала самые болезненные санкции против РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами