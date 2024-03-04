Байден предсказал реакцию Трампа в случае своей победы на выборах

Президент США Джо Байден выразил уверенность, что в случае переизбрания на пост главы государства на выборах его конкурент Дональд Трамп попробует оспорить поражение. Об этом сообщает New Yorker.

«Полагаю, что, если и когда я выиграю, он будет это оспаривать. Неважно, каким будет результат», — сказал Байден.

С точки зрения президента США, Трамп не захочет уступать в случае поражения и сделает все, чтобы выйти победителем из гонки за Белый дом. Байден подчеркнул, что «проигравшие никогда не бывают любезными».

«Я просто думаю, что он сделает все, чтобы попытаться победить», — отметил он.

Ранее стало известно, что некоторые проголосовавшие за Джо Байдена на президентских выборах в 2020 году избиратели в настоящее время поддерживают его потенциального главного соперника Дональда Трампа.

До этого Трамп заявил, что он почти на 100% уверен в своей победе на предстоящих выборах президента США. Бывший глава государства не сомневается, что легко обойдет действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена, которого он называет «ментальной катастрофой для Америки».

Ранее Медведев назвал «старыми конями» участников предвыборной гонки в США.