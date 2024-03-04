Медведев назвал «старыми конями» участников предвыборной гонки в США

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил участников предвыборной гонки в США. По его словам, там нет темной лошадки, а есть два старых коня, передает РИА Новости.

«Мне кажется, что там все акценты плюс-минус понятны, там есть не темная лошадка, а две старые лошади, или два старых коня. Не могу, кстати, сказать, что они борозды не испортят, в соответствии с русской поговоркой, но они есть», — сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, есть ли темная лошадка в президентской гонке Соединенных Штатов.

Медведев подчеркнул, что «шансы победить есть у каждого», однако если республиканца Дональда Трампа «не законопатят в тюрьму», он может вернуться в Белый дом.

«Но даже если его законопатят, то его все равно могут избрать — таково американское избирательное право», — отметил он.

До этого Трамп заявил, что он почти на 100% уверен в своей победе на предстоящих выборах президента США. Бывший глава государства не сомневается, что легко обойдет действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена, которого он называет «ментальной катастрофой для Америки».

Ранее Дмитрий Медведев опубликовал анекдот про Финляндию.