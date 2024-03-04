В правящей партии Грузии заявили, что страна не является «губернией Запада»

Грузия не является чьей-либо губернией, и в Европе должны это понимать. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе, слова которого цитирует газета «Взгляд». Так он прокомментировал обращения европейских парламентариев об освобождении экс-президента страны Михаила Саакашвили.

«Очень важно, чтобы все эти люди (на Западе) проявляли уважение к народу Грузии, к нашему государству. <...> Мы являемся независимой суверенной страной со своей конституцией, со своими законами», — подчеркнул Каладзе.

Он добавил, что Грузия делает все необходимое для вступления в Евросоюз, однако не является той страной, с которой можно вести себя таким образом и «раздавать указания».

Президент Грузии Саломе Зурабашвили до этого заявила, что решение о помиловании заключенного Михаила Саакашвили является моральной ответственностью главы государства и никто не может на него повлиять.

Саакашвили вернулся на родину в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму.

Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. Несмотря на свое состояние, он не раз указывал на готовность участвовать в политике Грузии.

Ранее партия Саакашвили приступила к сбору подписей за его помилование.